ميسي ينضم لحملة جديدة لمكافحة كورونا

الفيروس اللعين الذي بات يهدد حياة الملايين حول العالم، يحاول بعض نجوم كرة القدم وبالطبع على رأسهم ميسي تقديم كل ما يستطيعون من مساعدة لإنقاذ أرواح المرضى في البلدان المختلفة.

وينظم الفنان الكوميدي، كارلوس لاتري، حملة عبر قناته الرسمية على موقع المشاهدة الشهيرة "يوتيوب"، تستمر لمدة 10 ساعات تتضمن عروض فنية وكوميدية وموسيقية من العاشرة صباحًا بمشاركة العديد من المشاهير من مناطق مختلفة من منازلهم.



وأظهر ميسي دعمه للحملة من خلال فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "مرحبًا، أنا ليو ميسي وأنضم لحملة (يوميكورنو) لكارلوس لاتري، اغتنم هذه الفرصة لأرسل تحية كبيرة للغاية إلى جميع الذين سيشاركون في هذه الحملة الرائعة والمهمة في هذه اللحظات التي نعيشها".

وكان ميسي قد تبرع مبلغ مليون يورو من أجل مكافحة فيروس كورونا قبل أسبوعين، لشراء المعدات الطبية اللازمة التي يحتاج المرضى في برشلونة.

