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ميسي ينضم لحملة جديدة لمكافحة كورونا

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2020-04-07 | 17:39

ميسي ينضم لحملة جديدة لمكافحة كورونا

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انضم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليونيل ، إلى حملة جديدة من أجل جمع الأموال لإيجاد اللقاح المناسب لمكافحة فيروس المستجد، كوفيد 19.
الفيروس اللعين الذي بات يهدد حياة الملايين حول العالم، يحاول بعض نجوم كرة القدم وبالطبع على رأسهم ميسي تقديم كل ما يستطيعون من مساعدة لإنقاذ أرواح المرضى في البلدان المختلفة.

وينظم الفنان الكوميدي، كارلوس لاتري، حملة عبر قناته الرسمية على موقع المشاهدة الشهيرة "يوتيوب"، تستمر لمدة 10 ساعات تتضمن عروض فنية وكوميدية وموسيقية من العاشرة صباحًا بمشاركة العديد من المشاهير من مناطق مختلفة من منازلهم.


وأظهر ميسي دعمه للحملة من خلال فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "مرحبًا، أنا ليو ميسي وأنضم لحملة (يوميكورنو) لكارلوس لاتري، اغتنم هذه الفرصة لأرسل تحية كبيرة للغاية إلى جميع الذين سيشاركون في هذه الحملة الرائعة والمهمة في هذه اللحظات التي نعيشها".

وكان ميسي قد تبرع مبلغ مليون يورو من أجل مكافحة فيروس كورونا قبل أسبوعين، لشراء المعدات الطبية اللازمة التي يحتاج المرضى في برشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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