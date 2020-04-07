الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لغاية الآن، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 13بغداد / الكرخ 1مدينة الطب 7النجف الأشرف 44السليمانية 3أربيل 5دهوك 3ديالى 1واسط 1ذي قار 5البصرة 6المثنى 2

وأضافت أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في مدينة الطب"، مبينة أن "حالات الشفاء بلغت 29 حالة، وكما يلي

السليمانية 16

اربيل 1



كربلاء 5واسط 1البصرة 4الديوانية 2

وأكدت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ 1122، فيما بلغ مجموع الوفيات 65 حالة، وحالات مجموع حالات الشفاء بلغ 373".