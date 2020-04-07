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الصحة تعلن تسجيل 91 اصابة جديدة في العراق

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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لغاية الآن، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات اقليم كردستان".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي:


بغداد / الرصافة 13
بغداد / الكرخ 1
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 44
السليمانية 3
أربيل 5
دهوك 3
ديالى 1
واسط 1
ذي قار 5
البصرة 6
المثنى 2

وأضافت أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في مدينة الطب"، مبينة أن "حالات الشفاء بلغت 29 حالة، وكما يلي

السليمانية 16
اربيل 1

كربلاء 5
واسط 1
البصرة 4
الديوانية 2

وأكدت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ 1122، فيما بلغ مجموع الوفيات 65 حالة، وحالات مجموع حالات الشفاء بلغ 373".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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