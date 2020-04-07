اكتشاف علاج طبيعي للسرطان... خطوة مهمة ونتائج واعدة

اكتشف علماء من جامعة ساوث كارولاينا الطبية في الولايات المتحدة، أن مادة يخرجها إسفنج البحر يمكن أن توقف نمو الخلايا السرطانية في عنق الرحم.
ونشر الدراسة موقع "MedicalXpress". تناولت الدراسة تأثير مادة manzamine A التي تفرزها إسفنجات البحر على نمو وتدمير الخلايا السرطانية في أربعة خطوط مختلفة من خلايا سرطان عنق الرحم. أوقفت المادة نمو الورم وتسببت في موت بعض الخلايا السرطانية، كما أنها لم تضر بالخلايا السليمة.
اتضح أن manzamine A يقلل من المستويات العالية من بروتين معين لوحظ في أمراض الأورام المختلفة. تحتوي هذه المادة على بنية مشابهة لمثبطات البروتين المعروفة، ولكنها أكثر فعالية منها بعشر مرات.
يمكن أيضًا الحصول على Manzamine A بشكل مصطنع، ولكن الاستخراج من إسفنج البحر أكثر أمانًا للبيئة.
وأوضح العلماء أن "معظم المواد الخام المستخدمة في تركيبة المختبرات يتم استخراجها من النفط، بينما يمكن تربية الإسفنج في بيئاتها الطبيعية بشكل مصطنع".
اتضح أن manzamine A يقلل من المستويات العالية من بروتين معين لوحظ في أمراض الأورام المختلفة. تحتوي هذه المادة على بنية مشابهة لمثبطات البروتين المعروفة، ولكنها أكثر فعالية منها بعشر مرات.
الآن ، يعتزم مؤلفو الدراسة اختبار تأثير manzamine على الحيوانات، وكذلك إجراء التجارب السريرية التي بمشاركة البشر.
يمكن أيضًا الحصول على Manzamine A بشكل مصطنع، ولكن الاستخراج من إسفنج البحر أكثر أمانًا للبيئة.
وأوضح العلماء أن "معظم المواد الخام المستخدمة في تركيبة المختبرات يتم استخراجها من النفط، بينما يمكن تربية الإسفنج في بيئاتها الطبيعية بشكل مصطنع".
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