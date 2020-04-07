شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا في دهوك

أفاد مصدر طبي في محافظة دهوك، الثلاثاء، بشفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خمس حالات مصابة بفيروس كورونا تم شفاءها اليوم في محافظة دهوك". وأضاف ان "مجموع حالات الشفاء في المحافظة بلغ ثماني حالات".



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