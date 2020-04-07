انت الان تتابع ارتفاع عدد وفيات كورونا في إنجلترا إلى 5655 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قالت هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات ارتفع 758 ليصل إلى 5655. وأضافت الهيئة أن 29 حالة من الوفيات الجديدة لأشخاص لم تكن لديهم أي حالات صحية مزمنة معروفة وتترواح أعمارهم ما بين 23 و99 عاما.

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