- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستقرار الحالة الصحية لرئيس الوزارء البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المتحدث باسم 10 داوننج ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، إستقرار الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون .. نافياً في الوقت نفسه إصابته بالتهاب رئوي.
وقال المتحدث للصحفيين: "إن حالة رئيس الوزراء مستقرة منذ الليلة الماضية ولا يزال في حالة معنوية جيدة".
وأضاف "رئيس الوزراء يتلقى العلاج بالأكسجين ويتنفس من دون أي مساعدة أخرى".
ونُقل رئيس الوزراء البريطاني إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، إثر تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أدى لتولي وزير الخارجية دومينيك راب الإشراف على إدارة الحكومة لأزمة الوباء.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء عانى من صعوبات في التنفس، إثر تدهور حالته الصحية.
وجونسون (55 عاما) الذي دخل التاريخ كمهندس رئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن من حماية نفسه من فيروس كورونا الذي أصابه يوم 27 مارس/آذار الماضي.
وبذلك أصبح جونسون أول رئيس لحكومة أو دولة كبرى يصاب بالوباء
كانت هذه تفاصيل خبر إستقرار الحالة الصحية لرئيس الوزارء البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.