شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظريف يدعو ترامب إلى التوقف عن منع إيران من بيع النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوقف عن منع إيران من بيع النفط .

Advertisements

وقال في تغريدة له بتويتر، أن ”ما نريده هو أن يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها وتسديد واستلام المدفوعات“.

وجاءت تغريدة ظريف في وقت أعلنت فيه الحكومة الإيرانية، دخولها المرحلة الحرجة في إدارة أزمة كورونا، بعد تأثر مواردها بشكل كبير بتداعيات تفشي الفيروس