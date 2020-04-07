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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. السيسي يلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا خلال فعالية رسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ظهر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مرتدياً كمامة، وذلك خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وهو ما يعني إلتزامه بإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة
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