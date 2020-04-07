بعد نهاية الأسبوعين.. الحكومة تتجه لتمديد حظر التجوال

كتب: ضياء السقا

ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن هناك اتجاها كبيرا، لدى الحكومة لتمديد حظر التجوال لمدة إضافية، في نفس المواعيد المحددة له، في ضوء جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، لمدة أسبوعين.

وتفصلنا ساعات قليلة عن إنتهاء المدة المحددة سابقا من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

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وعقدت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا، الثلاثاء، وبحضور عدد من الجهات المعنية.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا منها إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.