الأمور تحت السيطرة.. السيسي يقدم التعازي لضحايا كورونا.. ويوجه رسائل هامة للمصريين

كتب: ضياء السقا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، العزاء لضحايا فيروس كورونا، متمنيا الشفاء لكل المصابين.

وقال الرئيس، خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة لمكافحة كورونا، إن مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن ان يكون حجم العدوى والاصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل، مضيفا: "لكن برضه بقول ان الأمور تحت السيطرة وجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية".

وأكد السيسى، أن قوات الداخلية كانت قادرة على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مثل حظر حركة المواطنين بقوة وكفاءة.

وشدد على أن المشككون فى قدرة مصر لا يستهدفون السيسى ولكن مصر والمصريين.

وتابع: "واجهنا كثيرا من الصعاب ومنها مواجهة الإرهاب وتجاوزنا كل الصعاب والتحديات بفضل عظمة الشعب ووحدته".

وأشار إلى حرصه على عدم تخويف او بث القلق والخوف للناس فى ظل أزمة فيروس كورونا.

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وأكد الرئيس: " أننا سنعبر جميعاً تحدي مواجهة فيروس كورونا، ودلك من خلال تعاوننا جميعاً بعضنا البعض، حتي تنجح مصر في تجاوز آثار هذا الفيروس".

وتوجه الرئيس، بالشكر إلى أجهزة الدولة وكافة قطاعات القوات المسلحة، فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى انه يدعو إلى مزيد من الجهد والإجراءات والتفهم لمطالب هذا الأمر وهذه المرحلة.

وأضاف أن الشعب المصرى كان دائما يلبى ما يطلبه منه منذ أن تولى مسئولية الحكم ومن قبلها، قائلا: "انا مش لوحدى.. احنا معانا مع بعض.. ثم أحنا مع بعض.. الشعب والحكومة وكافة الأجهزة.. وكل تحدى بيقلبنا كلنا مع بعض.. وفى كل تحدى كنا مع بعض وفقنا فيه".

وتابع الرئيس السيسى: "ثورة 30 يونيو مكنتش هتنجح إلا لما كنا بعض.. وبعدها مرحلة الإرهاب الصعبة.. وانا بفكركم ورغم صعوبة الموقف إلا أن القوات المسلحة والشرطة متسمرة فى المواجهة.. والنجاحات تحققت بوجود الشعب المصرى.. والتحدى التالت كان مسار الإصلاح الاقتصادى.. وهذا الأمر لم يكن بهذا الشكل إلا من خلال الشعب واستطاعنا نجاحات عظمية فى الملف الاقتصادى".

وأكد: " أننا سنعبر جميعاً تحدي مواجهة فيروس كورونا، ودلك من خلال تعاوننا جميعاً بعضنا البعض، حتي تنجح مصر في تجاوز آثار هذا الفيروس".

