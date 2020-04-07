بومبيو: حتى اليوم تمت إعادة 45 ألف مواطن أميركي من الخارج

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "​الولايات المتحدة​ تقوم بأكبر المهام الديبلوماسية بهذه الفترة في تاريخها، وحتى اليوم تمت إعادة 45 ألف مواطن أميركي من الخارج"، موضحاً ان "​اميركا​ مستعدة لتقديم 225 مليون ​دولار​ إضافياً ك​مساعدات​ دولية".

ولفت بومبيو الى "بذل جهود كبيرة لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن، ويتم العمل على توفير المساعدات لشركائنا في ​العالم​ لمواجهة ​كورونا​".