أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، ان "الولايات المتحدة تقوم بأكبر المهام الديبلوماسية بهذه الفترة في تاريخها، وحتى اليوم تمت إعادة 45 ألف مواطن أميركي من الخارج"، موضحاً ان "اميركا مستعدة لتقديم 225 مليون دولار إضافياً كمساعدات دولية".
ولفت بومبيو الى "بذل جهود كبيرة لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن، ويتم العمل على توفير المساعدات لشركائنا في العالم لمواجهة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: حتى اليوم تمت إعادة 45 ألف مواطن أميركي من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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