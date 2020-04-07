الصحة الفلبينية: تسجيل 14 وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ الفلبينية عن "تسجيل 14 حالة وفاة و104 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحة ان "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 177، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 3764 حالة".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، في آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.