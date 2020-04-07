وزير الداخلية التونسي: من ينقل عدوى كورونا سيواجه تهمة القتل

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام المشيشيان "مرضى ​فيروس كورونا​ الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، وأي شخص لا يحترم الحجر الصحي فهو بالضرورة سيتسبب في انتقال العدوى من شخص لآخر، ومن الممكن أن ينجر عن العدوى الوفاة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.​​​​​​​

