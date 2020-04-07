اخلاء سبيل موقوفة في سجن نساء بعبدا لمخالفتها قانون الصيرفة

أخلي سبيل الموقوفة في ​سجن نساء بعبدا​ (ن.ع) لمخالفتها قانون الصيرفة، وذلك على خلفية مقتل زوجها (م.ص) بالأمس على يد القاتل (ج.ص) لخلاف مالي بينهما، بعد إلغاء الكفالة المالية بحقها 20 مليون ليرة بناء لطلب موكلها المحامي أشرف الموسوي، ولايزال القاتل متواريا عن الانظار وتعمل ​القوى الامنية​ على ملاحقته والعثور عليه، وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفة لديها 3 أطفال صغار.

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