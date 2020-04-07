خلية أزمة عدلون أعلنت جمع 43 مليون ليرة لمساعدة العائلات المحتاجة

أعلنت خلية أزمة الكورونا في بلدة عدلون، في بيان، أن "تشابك الأيادي وتعاون المخلصين المقتدرين في البلدة وفي بلاد الاغتراب لا سيما في المانيا وساحل العاج، أدى إلى جمع مبلغ وقدره 43 مليون ليرة لبنانية جميعها مسجلة في كشوفات رسمية بالاسماء والأرقام وبإمكان الاهالي الاطلاع عليها متى تشاؤون".
وأشارت الى أنها "بعد الانتهاء من وضع إحصاءات شاملة بالعائلات التي تحتاج الى المساعدة، تم التوصل بشكل أولي الى تخصيص 1100 عائلة ممن ستشملهم خطة التوزيع التي ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
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