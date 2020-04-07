بزي بحث مع رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية بنت جبيل الأوضاع الراهنة

بحث عضو كتلة "التنمية و التحرير" النيابية النائب ​علي بزي مع رئيس ​اتحاد بلديات القلعة​ ​نبيل فواز​، "الأوضاع الراهنة والإمكانيات المتاحة والمطلوبة صحيا وغذائيا للمواطنين، واستقبل بزي وفدا من "​حركة امل​" ورئيس ​بلدية بنت جبيل​ عفيف بزي، وناقشوا سير عملية التكافل والتضامن ودعم الأسر المستهدفة معيشيا واقتصادياً".

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