لقاء الأحزاب: نجاح الحكومة بإنجاز ملف المغتربين ترك ارتياحاً عاماً لدى اللبنانيين

نوه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، بـ"نجاح ​الحكومة​ في إنجاز وإتمام عودة الدفعة الأولى من المغتربين بنجاح، والعمل على إنجاز الدفعة الثانية، مما ترك ارتياحا عاما لدى اللبنانيين في الداخل والخارج".

وأكد اللقاء أن "أي خطة لا تعطي الأهمية لقطاعات الإنتاج الوطني من زراعة وصناعة وتكنولوجيا معلومات، وتوفير الدعم اللازم لها وإيجاد الأسواق للتصدير، فإنها ستكون عاجزة وغير قادرة على تصحيح المعادلة السلبية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، منتقداً "بشدة عدم إقدام ​المصارف​ على تصحيح مساهمتها المالية للدولة في مواجهة أزمة ​كورونا​، والتي هي بمثابة فضيحة، لأن المصارف التي حققت أرباحا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من سندات الخزينة، قادرة على المساهمة بمئات الملايين من الدولارات التي كسبتها من أموال ​الشعب اللبناني​، حتى نستطيع القول إنها قامت بواجبها الوطني".