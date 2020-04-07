الطلاب اللبنانيون الموجودون باوكرانيا يناشدون الدولة بإعادتهم للبنان بظل إنتشار الكورونا

وجه ​الطلاب​ ال​لبنان​يين الموجودين في ​اوكرانيا​ "صرخة ضمنها رسالة الى ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ و​دار الإفتاء​ الجعفري والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، يناشدون فيها التدخل والمساهمة في مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرونيا للعودة الى وطنهم في ظل إنتشار وباء ​الكورونا​ وتسجيل أكثر من 1500 اصابة بالفيروس.

ولفت الطلاب الى "أن الوضع الإقتصادي للطلاب صعب جدا، وخصوصا ان لا ​تحويلات مالية​ من ​المصارف​ في لبنان للخارج وهذا ما ينعكس على عدم قدرتهم في دفع ايجارات السكن وأقساط ​الجامعة​ وحتى تأمين مستلزماتهم اليومية".

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