الطلاب اللبنانيون الموجودون باوكرانيا يناشدون الدولة بإعادتهم للبنان بظل إنتشار الكورونا

وجه الطلاب اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا "صرخة ضمنها رسالة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الإفتاء الجعفري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يناشدون فيها التدخل والمساهمة في مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرونيا للعودة الى وطنهم في ظل إنتشار وباء الكورونا وتسجيل أكثر من 1500 اصابة بالفيروس.
ولفت الطلاب الى "أن الوضع الإقتصادي للطلاب صعب جدا، وخصوصا ان لا تحويلات مالية من المصارف في لبنان للخارج وهذا ما ينعكس على عدم قدرتهم في دفع ايجارات السكن وأقساط الجامعة وحتى تأمين مستلزماتهم اليومية".
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