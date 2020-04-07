الاحدب لممثلي طرابلس: ان لم تؤمنوا الغذاء لـ60 الف طرابلسي فإن البقاء بالمنازل سيكون مستحيل

توجه النائب السابق ​مصباح الأحدب​، الى من "يمثلون ​طرابلس​"، لافتاً الى انه "في حال الى لم تؤمنوا الغذاء من ​الدولة​ لـ 60 الف طرابلسي يموتون جوعا في طرابلس بسبب ​الفقر​ وإجراءات التعبئة العامة، والا فإن إلتزامهم البقاء بمنازلهم سيكون مستحيلاً"، موضحاً انه "لا يوجد حتى الان أماكن مجهزة للحجر الصحي في طرابلس والمبنى الذي تم اختياره للحجر لم تقم الدولة بتجهيزه بعد، فيما معظم ​مستشفيات​ المدينة تعاني من نقص حاد في المواد الاولية الضرورية لمواجهة ​فيروس كورونا​، ففي ​مستشفى طرابلس الحكومي​ يوجد 6 آلات تنفس فقط غير معزولة، اي ثمة استحالة باستخدامها لمرضى ​الكورونا​".

وأوضح ان "عجزتم عن تلبية حاجات الناس من الدولة، فعليكم تأمينها من خاص مالكم الذي سرقتوه من جيوب الناس بعد أن حولتم ممتلكات الدولة العامة إلى ملك خاص لكم، والا قدموا استقالاتكم كما يطالبكم الشارع".