المنار: الحكومة تجتمع غداً في السراي لاستكمال البحث بالاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية

أفادت قناة "المنار" ان "​مجلس الوزراء​ سيجتمع غداً في ​السراي الحكومي​ في ​بيروت​ لاستكمال البحث بالاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية". إضغط للمزيد

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