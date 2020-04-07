شادي السيد: سائقو الشمال يعيشون معاناة قديمة ويدفعون ثمن الأزمات اضعافا مضاعفة

أكد نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد خلال لقائه وفودا من السائقين العموميين ان "السائقون يعيشون أسوأ مرحلة على الإطلاق ويرفضون قطعا إساءة تقدير احتياجاتهم أو التعاطي مع معاناتهم باستهتار أو حتى محاولة أي جهة استغلالهم اليوم وفي أي مرحلة"، موضحاً "انتظار آلية دفع الأربعمئة الف ليرة كما نلفت إلى أنها غير كافية على الإطلاق لسائق محجور في بيته وليفكر المسؤولون في الحكومة جيدا بذلك ولينظر في شأنهم ويعمل على مساعدتهم وتوفير العمل الممكن لهم في هذه الظروف".
ولفت السيد الى ان "سائقي الشمال يعيشون معاناة قديمة أثرت على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي وهم يدفعون ثمن الأزمات في كل موسم اضعافا مضاعفة"، مشددا على "ضرورة توفير تفاعل أكبر من قبل المسؤولين المحليين وعلى مستوى الوطن مع ازمتهم ومع أزمة السائقين في كل منطقة".
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