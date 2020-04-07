استغرب المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في ​الجنوب​ ​بسام حمود​ خلال زيارته ​المستشفى الحكومي​ في صيدا "الكيدية في التعامل مع المستشفى من قبل الوزارات المتعاقبة، ففي الوقت الذي تدّعي فيه ​السلطة​ حرصها على القطاع الطبي الحكومي، والذي اثبتت ​الأزمة​ التي نعيشها ضرورة دعمها والاهتمام بها الى أقصى الدرجات، نراها تكيل بمكيالين وتتعامل بازدواجية واستنسابية مع ​المستشفيات الحكومية​، ونرى كيف ان الاهتمام والدعم الكبيرين تمتاز بهما مستشفيات معيّنة على حساب مستشفيات نصيبها الاهمال والتقشف حتى باتت عاجزة عن القيام بواجباتها بسبب النقص الكبير بالمعدات والاجهزة وغيرها من اللوازم الطبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حمود بعد زيارة مستشفى صيدا: نستغرب الكيدية بالتعامل مع المستشفى من قبل الوزارات المتعاقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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