أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد التحية للجهود الرسمية المبذولة في سبيل عودة المغتربين ، نود لفت النظر إلى أن بعض ابنائنا ​الطلاب​ وغيرهم من اللبنانيين، موجودون في دول ليس بيننا وبينها خطوط طيران مباشرة عبر ​طيران الشرق الأوسط​، والمطلوب من المعنيين إيجاد آلية آمنة لمساعدة من يرغب منهم بالعودة إلى الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: لمساعدة الطلاب الموجودين في دول لا خطوط طيران فيها عبر الميدل ايست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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