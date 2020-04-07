فصائل منظمة التحرير تناقش اجراءات الاونروا في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أن ​القيادة​ السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة اجراءات ​الاونروا​ في مواجهة فيروس ​الكورونا​ والاجراءات المتبعة في منطقة صيدا، وتوجهت الى "جماهير شعبنا بأسمى ايات التقدير والاحترام متمنية لهم الخروج من هذه الأزمة بألف خير و سلامة. وتدعوا اهلنا الى مزيد من اليقظة والحذر لما يمثله هذا الوباء من خطورة على الجميع وتدعو شعبنا للالتزام والتقيد بالإجراءات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم".

وأكدت القيادة السياسية لفصائل المنظمة على "مركزية ودور مؤسسة الانروا في أخذ دورها بشكل عاجل و سريع بالإجراءات الصحية والاغاثية لجميع ابناء شعبنا الفلسطيني داخل وخارج المخيمات دون استثناء، كما تؤكد على التزامها الكامل باجراءات ​الدولة اللبنانية​ على الصعيد الصحي والحياتي اقتصاديا و اجتماعيا.

ودعت "جماهير شعبنا للالتزام بها حفاظا على ​الصحة العامة​ وتعتبر ان لا ضرورة لاغلاق جزء من مداخل ​مخيم عين الحلوة​ لما له من تأثيرات سلبية على الواقع الحياتي لاهلنا في المخيم واذ تدعو الجميع التقيد بكافة الاجراءات الخاصة والعامة تفاديا لاي ضرر قد يصيب الجميع".