حزب الله يطلق لجان الصحة والتكافل الإجتماعي في البقاع

أطلق مسؤول ​منطقة البقاع​ في ​حزب الله​ حسين النمر في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء قيادة الحزب في حسينية الإمام الخميني في ​بعلبك​ لجان الصحة، والتكافل الاجتماعي بناء لتوجيهات امين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​، لمكافحة مرض الكورونا في البقاع ، التي يشارك فيها 3530 مشارك ومتطوع هم في حالة جهوزية دائمة

وبحسب مراسل النشرة في بعلبك، فقد "نفى النمر وجود أي إصابة بالكورونا في البقاع باستثناء اربع حالات من سكان العاصمة وقال هناك اشتباه في ٦٤ حالة جاءت نتائجها سلبية. واكد بإن حزب الله في حالة تنسيق مستمر مع مؤسسات الدولة، وأعقب المؤتمر الصحفي تنظيم جولة على المراكز والمؤسسات المعنية بمكافحة الكورونا.

وكانت المحطة الأولى في مركز من أحسن العطاء المعنية بتوضيب الإعانات ، حيث يتم توضيب 13000 حصة في المرحلة الأولى أن يلي التوضيب في المرحلة الاولى مرحلة ثانية وفي كل محطة كان تصريح لاحد نواب ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ومسؤول المركز المعني النائب ​ابراهيم الموسوي​ ومن مركز احسن العطاء أكد ان "عمليات التوضيب تأتي وفق خطة أطلقها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله،وقال إن المساعدات ستشمل معظم الناس، ونقوم بأقل الواجب مع أهلنا اهل الوفاء والعطاء، وكما انتصرنا في الحرب سننتصر على هذه الجائحة".

أما المحطة الثانية كانت في مستشفى بعلبك الحكومي تحدث فيها النائب على المقداد أكد ان "حزب الله هو جزء من النسيج ال​لبنان​ي ومن واجبنا الاهتمام بصحة كل اللبنانيين لأي ​طائفة​ انتموا، واكد ان المستشفى أصبحت جاهزة لإستقبال ٢٢ مصاب ونعمل في حال حصول ​اصابات​ سنعمل على زيادة الأسرة إلى ٧٢ سرير".

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والمحطة الثالثة جاءت بجولة على مركز ​الدفاع المدني​ حيث تم تجهيز 25 سيارة و22000 متدرب وعامل في حقل الدفاع في حلة جهوزية، وأشار النائب ​إيهاب حمادة​ إلى "أولوية التكامل بين الدفاع المدني والمؤسسات الصحية كي نستطيع تجاوز هذه المحنة".

والمحطة الرابعة كانت جولة على قسم الحجر في ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي في دورس، حيث لفت مدير المستشفى على علام إلى ان "المستشفى مؤهل لإستقبال 21 حالة في المرحلة الأولى و54 حالة في المرحلة الثانية، وقد شدد رئيس تكتل نواب ​بعلبك الهرمل​ ​حسين الحاج حسن​، على "أولوية التكامل بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة لمواجهة الكورونا وقال إن حزب الله سخر كل إمكانياتة لمواجهة ومواكبة العمل وفي بعلبك الهرمل لم تسجل اي إصابة"، وطالب ​الحكومة​ "للاسراع بصرف مخصصات العائلات الفقيرة واضعا الامكانيات بتصرف الحكومة، وأن موضوع السجون لم يعد يحتمل والمطلوب إجراءات سريعة لتخفيف الاكتظاظ".

بعدها قام الوفد بجولة على مركز العزل الصحي حيث تم الإعلان عن جهوزية 105 أسرة بعدها زيارة الى مبنى ​اتحاد بلديات بعلبك​ للاطلاع على مركز تدريب صحي لمتطوعين ففي مكافحة ومعال وكشف ​فيروس كورونا​ واختتمت الجولة بزيارة إلى مركز مقنة الصحي، وأشار النائب ​أنور جمعة​ الى ان "حزب الله كان على جهوزية تامة منذ لحظة الإعلان عن هذا الوباء، وسيبقى على جهوزية تامة واستمراية في العمل ضمن حلقة متواصلة، وكل الإشادة للبنان هو نتيجة التزام وتدارك منذ ظهور هذا الوباء".