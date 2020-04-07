حواجز لأمن الدولة في صيدا للتحقق من تقيد المواطنين بتدابير التنقل

أفاد مراسل النشرة في صيدا، أنه في اطار تدابير التعبئة العامة بمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، اقامت المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب، حواجز ظرفية متنقلة على عدد من الطرقات الرئيسية في مدينة صيدا، حيث عمل عناصر أمن الدولة على التحقق من تقيد اصحاب وسائقي السيارات العابرة ببرنامج التنقل بها وفقا لنظام " المفرد.. مجوز" المتبع بقرار من وزارة الداخلية، ومدى التزامهم ايضا بوسائل الوقاية والحفاظ على السلامة العامة خلال انتقالهم.
وتوزعت دوريات وحواجز أمن الدولة في المدينة بين مدخلها الشمالي على جسر الأولي وبين وسط المدينة والطريق البحرية. وجرى التنسيق مع قوى الامن الداخلي لتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
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