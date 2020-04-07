حواجز لأمن الدولة في صيدا للتحقق من تقيد المواطنين بتدابير التنقل

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، أنه في اطار تدابير التعبئة العامة بمواجهة خطر تفشي ​فيروس كورونا​، اقامت المديرية الاقليمية ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​، حواجز ظرفية متنقلة على عدد من الطرقات الرئيسية في ​مدينة صيدا​، حيث عمل عناصر أمن الدولة على التحقق من تقيد اصحاب وسائقي السيارات العابرة ببرنامج التنقل بها وفقا لنظام " المفرد.. مجوز" المتبع بقرار من ​وزارة الداخلية​، ومدى التزامهم ايضا بوسائل الوقاية والحفاظ على ​السلامة العامة​ خلال انتقالهم.

وتوزعت دوريات وحواجز أمن الدولة في المدينة بين مدخلها الشمالي على ​جسر الأولي​ وبين وسط المدينة و​الطريق البحرية​. وجرى التنسيق مع ​قوى الامن الداخلي​ لتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.