نقيب الاطباء بنداء لوزير الثقافة: حبذا لو تجد الوزارة سبيلا لدعم الفنانين ومد يد العون لهم

وجه نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​، في بيان نداء الى ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​، مطالباً "نقابات الفنانين والممثلين والشعراء في ​لبنان​ من المنتسبين اليها التوقف عن العمل، والتزام منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع كل وسائل ​الوقاية​ والحماية من ​فيروس كورونا​"، موضحاً انه "حبذا لو تجد ​وزارة الثقافة​ سبيلاً لدعمهم ومد يد العون لهم، حفاظا على ثقافتنا وهويتنا".

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