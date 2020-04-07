الأمن الداخلي تنشر كيفية تنقل مرضى الكلى والأمراض المستعصية

أوضحت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ كيفية إنتقال مرضى غسيل الكلى والأمراض المستعصية في ظل قرار تقييد حركة سير الآليات. وأشارت في تصريح على وسائل التزواصل الإجتماعي، إلى أنه "على المرضى الإتصال بالدفاع المدني اللبناني لنقلهم إلى المستشفيات عبر الإتصال بالرقم 125، كما أنه يمكن أن ينتقلوا عبر سياراتهم إلى المستشفيات من خلال إبراز تقرير طبي باللغة العربية يوضح نوع المرض، موقع من الطبيب المعالج ومصدق نمن المستشفى التي يتم فيها العلاج"، وذلك لتسهيل أمور المرضى في طريقهم إلى المستشفيات.

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