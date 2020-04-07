أبدت الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة "ارتياحها للاجراءات المتخذة على الصعيد اللبناني لا سيما من خلال نجاح عملية استقبال المغتربين والطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج"، داعية الى "استكمالها لا سيما من خلال الاسراع في تقديم المساعدات المادية والعينية للعائلات الفقيرة والمحتاجة والتي فقد معيلوها موارد عملهم اليومية".
وتمنت الحملة من "كل السلطات العربية لاخلاء السجون من معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، لحمايتهم من مخاطر انتشار الوباء الخطير"، مشددين على "ضرورة إسراع الحكومة اللبنانية بانجاز اجراءات الافراج عن الاف السجناء في السجون اللبنانية من غير المحكومين وغير المرتكبين لافعال عنفية وارهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحملة الاهلية: لاستكمال عملية استقبال المغتربين والاسراع بتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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