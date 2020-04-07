الحملة الاهلية: لاستكمال عملية استقبال المغتربين والاسراع بتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة

أبدت الحملة الاهلية لنصرة ​فلسطين​ وقضايا الأمة "ارتياحها للاجراءات المتخذة على الصعيد اللبناني لا سيما من خلال نجاح عملية استقبال المغتربين و​الطلاب​ اللبنانيين العالقين في الخارج"، داعية الى "استكمالها لا سيما من خلال الاسراع في تقديم المساعدات المادية والعينية للعائلات الفقيرة والمحتاجة والتي فقد معيلوها موارد عملهم اليومية".

وتمنت الحملة من "كل السلطات العربية لاخلاء السجون من معتقلي الرأي و​السجناء​ السياسيين، لحمايتهم من مخاطر انتشار الوباء الخطير"، مشددين على "ضرورة إسراع ​الحكومة اللبنانية​ بانجاز اجراءات الافراج عن الاف السجناء في ​السجون اللبنانية​ من غير المحكومين وغير المرتكبين لافعال عنفية وارهابية".