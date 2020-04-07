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بدء وصول الدفعة الثانية من المغتربين والتحضيرات مكتملة

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بدء وصول الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين والتحضيرات اكتملت في ​مطار بيروت​ الدولي لإستقبالهم ونقلهم إلى مكان إقامتهم المؤقت ريثما تصدر نتائج الفحوصات التي سيخضعون لها، وتحديداً فحوصات اللبنانيين الذين لم يجروا هذا الفحص في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن 4 طائرات تابعة لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ تصل اليوم إلى ​مطار بيروت الدولي​، الأولى من ​فرنسا​ وعلى متنها 121 راكباً، والثانية من ​مدريد​، والثالثة من ​إسطنبول​ والرابعة من كنشاسا. كما وصل إلى مطار بيروت وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ لمتابعة إجراءات استقبال المغتربين القادمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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