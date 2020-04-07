بدء وصول الدفعة الثانية من المغتربين والتحضيرات مكتملة

بدء وصول الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين والتحضيرات اكتملت في ​مطار بيروت​ الدولي لإستقبالهم ونقلهم إلى مكان إقامتهم المؤقت ريثما تصدر نتائج الفحوصات التي سيخضعون لها، وتحديداً فحوصات اللبنانيين الذين لم يجروا هذا الفحص في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن 4 طائرات تابعة لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ تصل اليوم إلى ​مطار بيروت الدولي​، الأولى من ​فرنسا​ وعلى متنها 121 راكباً، والثانية من ​مدريد​، والثالثة من ​إسطنبول​ والرابعة من كنشاسا. كما وصل إلى مطار بيروت وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ لمتابعة إجراءات استقبال المغتربين القادمين.

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