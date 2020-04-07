BBC: حالة جونسون الصحية مستقرة ومعنوياته جيدة في العناية المركزة

أفادت وكالة BBC البريطانية، عن أن حالة رئيس الوزراء المصاب ب​فيروس كورونا​ ​بوريس جونسون​ مستقرة، وهو في حالة معنوية جيدة في العناية المركزة في مستشفى لندن، حيث يتلقى "علاجاً قياسيا بالأوكسجين" لكنه "لا يحتاج إلى تهوية ميكانيكية".

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