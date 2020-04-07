جامعة جونز هوبكينز الأميركية: عدد الوفيات باميركا جراء الكورونا تجاوز عتبة الـ11000

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، ان "عدد الوفيات في ​الولايات المتحدة​ جراء ​فيروس كورونا​ تجاوز عتبة الـ11000 حالة"، موضحة أن "عدد المتعافين بلغ 19972، من جملة إجمالي إصابات بلغ 368533".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.