سلطات روسيا تسجل 1154 حالة إصابة جديدة بكورونا

أكدت السلطات الصحية الروسية تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في 43 منطقة في ​روسيا​، منها 697 في ​موسكو​، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وأشار مركز العمليات في بيان، إلى أنه "تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو، وتم تعافي 88 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد صنفت وباء كورونا بـ"الوباء العالمي" ودعت الدول إلى اتخاذ اقسى الإجراءات لتفادي الإنتشار.