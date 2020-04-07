غرفة إدارة الكوارث: 19 وفاة و548 إصابة و62 حالة شفاء من كورونا لليوم

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة ل​وزارة الصحة العامة​، تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات وحصيلة ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، وأوضح التقرير أنه تم إجراء 10221 فحصا في لبنان منذ 21 شباط، وحتى اليوم، نتج عن تلك الفحوصات 19 حالة وفاة، 548 حالة إصابة مثبتة مخبريا، و62 حالة شفاء من الفيروس، وقد سجل لبنان 7 إصابات جديدة بالفيروس.

وأوضح التقرير أن أقل من 9% من المصابين في لبنان حالتهم حرجة، وأقل من 69% حالتهم متوسطة، بينما 22% من المصابين لا يعانون من أية أعراض على الإطلاق. ويشير التقرير إلى أن نسبة الذكور المصابين بالفيروس أعلى بقليل من نسبة الإناث المصابات فيه. ويلفت أيضاً إلى أن الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة تشكل أعلى نسبة بن الإصابات المسجلة حيث بلغت أكثر من 23%.