ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 5655

أفادت السلطات الصحية في بريطانيا بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة. وأفادت هيئة الصحة الوطنية بأن 29 من بين 758 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 23 و99 سنة.
وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا، وكانت قد أعلنت منظمة الصحة فيروس كورونا "وباء عالمي" داعية الدول إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لتفادي انتشار الفيروس.
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