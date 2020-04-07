طربيه: شركات التأمين ستغطي علاجات كورونا كبادرة انسانية

أكد رئيس جمعية شركات ​التأمين​ ايلي طربيه، ان "شركات التأمين قررت تغطية علاجات "​كورونا​" سواء وردت في بوليصة التأمين، او لم ترد، كمبادرة انسانية واخلاقية من قبلها، وان الشركات تسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة اشهر"، مشيراً الى ان "الامراض التي تصنف وباء عالمي، تكون من مسؤولية ​الدولة​، لعدم قدرة اي شركة محلية، او عالمية على تحمل تداعياتها، وان الشركات قررت تغطية العلاجات، سواء ورد استثناء في البوليصة ام لم يرد، كمبادرة اخلاقية وانسانية".

ولفت الى ان "شركات التأمين تسدد المستحقات الى ​المستشفيات​، ضمن فترة لا تتعدى الثلاثة اشهر، وبالتالي تستحق معاملة استثنائية، وتضامن جميع المعنيين بما فيهم المستشفيات معها في هذه الظروف الاستثنائية، لان هذا الزمن ليس زمن حسابات الربح والخسارة".