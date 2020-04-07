عراجي ل"النشرة": طالما أن هناك كورونا يجب تجديد التعبئة العامة

أكد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ في حديث لتلفزيون "النشرة"، أنه "طالما هناك ​كورونا​، طالما أنه يجب أن نجدد التعبئة العامة التي قررتها الحكومة ال​لبنان​ية مع بداية انتشار الفيروس".

واعتبر عراجي أن "لبنان يجب أن يزيد عدد الفحوصات لنتمكن من الكشف على أكبر عدد من المصابين، ويتم دراسة إعتماد الفحص السريع في لبنان، لأنه لا يمكن وضع 3000 فحص في لبنان بيوم واحد، وهو غير مكلف جدا، ونحن ليس لدينا فحص PCR ، وسأتواصل مع ​وزير الصحة​ حمد حسن وقد نجتمع قريباً".