الاتحاد الأوروبي يخصص 15 مليار يورو لمكافحة كورونا

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بروكسل: اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو (16,4 مليار دولار) لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء كوفيد-19. وقالت فون دير لايين إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات كوفيد-19 وسيساعدها على التعافي اقتصاديا على المدى البعيد.

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