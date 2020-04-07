ماكرون يدعو إيران إلى احترام تعهداتها النووية

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى احترام تعهداتها النووية وذلك خلال محادثة مع الرئيس حسن روحاني مضيفا أن هذه هي اللحظة التي ينبغي على المجتمع الدولي أن يتكاتف فيها لمحاربة فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه “يأمل (ماكرون) أن تحترم إيران تعهداتها النووية وأن تحجم عن اتخاذ تدابير جديدة تتناقض مع خطة العمل الشاملة المشتركة وأن تساهم في تخفيف التوتر الإقليمي”. (رويترز)