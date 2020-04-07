عاد لمنزله.. شفاء أول مصاب بكورونا في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالفيوم، عودة أول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى منزله بمدينة الفيوم، بعد فترة عزل استمرت أسبوعين بمستشفى 15 مايو بالقاهرة.

وأصيب الشاب البالغ من العمر 27 عامًا خلال عمله بأحد الفنادق بمرسى علم، وتوجه بعدها إلى مستشفى حميات الفيوم، وجرى سحب عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، والتي أثبتت إيجابية التحاليل.

وأكد المريض أنه وجد رعاية كاملة منذ بداية أصابته بالمرض حتى وصوله لمنزله اليوم الثلاثاء، مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم، مؤكدًا أنه لم يخالط آي شخص فور عودته للفيوم، وحتى ذهابه لمستشفى الحجر الصحي في القاهرة.