الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تقديره لكل الطواقم الطبية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش عن تقديره لكل العاملات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأطقم التمريض، والقابلات، والأخصائيين التقنيين، والمساعدين الطبيين، والصيادلة، والأطباء، والسائقين، وعمال النظافة، والإداريين، والكثيرين غيرهم - الذين يعملون ليلا ونهارا للحفاظ على سلامتنا.

وقال جوتريتش - في رسالته بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام- "نحن، اليوم، ممتنون لكم جميعا أشد الامتنان ومقدِّرون أكثر من أي وقت مضى لما تبذلونه من جهود، فأنتم تعملون على مدار الساعة وتعرضون أنفسكم للخطر لمكافحة ما جلبته الجائحة الحالية (كوفيد-١٩) من ويلات".

وأضاف أنه "يحلّ يوم الصحة العالمي هذا العام في أوقات شديدة الصعوبة بالنسبة لنا جميعاً".

وقال الأمين العام إن عام 2020 هو السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة، منوها بما يمتلكه أفراد هذا الكادر تحديدا من خبرات وبما عُرف عنهم من تفانٍ.

Advertisements

وأضاف: "لقد كان لكل منّا من الأسباب ما دفعه يوما ما إلى الشعور بالعرفان نحو الممرضين والممرضات والقابلات لما يقدمون من رعاية وما يبدون من حس مهني".

وأوضح أن كادر التمريض يتحمل بعضاً من أثقل أعباء الرعاية الصحية. وأفراده يؤدون عملا شاقا ويعملون بلا كلل لساعات طويلة يخاطرون فيها بالتعرض للإصابة أو العدوى أو متاعب الصحة الذهنية التي تصاحب عملهم الموجِع. وكثيرا ما يُدعون إلى تخفيف الكرب عمن يقتربون من الموت.

وتوجه الأمين العام إلى ممرضات العالم وممرضيه وقابلاته قائلا: "شكرا لكم على ما تقومون به من عمل".

وقال جوتريتش إنه في هذه الأوقات العصيبة، يخاطب جميع العاملات والعاملين في مجال الرعاية الصحية ويقول لهم: "إننا نقف معكم ونعتمد عليكم. وأنتم مصدر فخر وإلهام لنا. ونحن مدينون لكم. إن عملكم كل يوم وفي كل مكان يصنع فارقا، لكم منّا كل الشكر عليه."