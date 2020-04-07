"ميزان حساس وحشيش وأفيون".. سقوط ملوك الكيف بطريق "القاهرة–أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين طريق "القاهرة –أسيوط" تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط سيارة يستقلها شخصان وبحوزتهما (11 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1100جرام- 7 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، 35 قرص مجهول المصدر- ميزان حساس– هاتف محمول). وبمواجهتهما أمام اللواء منتصر عويضه مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط، اعترفا بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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