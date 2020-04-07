الأسهم الأمريكية تقفز بفضل آمال انحسار كورونا

قفزت الأسهم الأمريكية الخميس، وسط مؤشرات أولية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا في بؤر تفشيه بالولايات المتحدة مما أثار الآمال في أن إجراءات الإغلاق العام تؤتي ثمارها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. في أن إجراءات الإغلاق العام تؤتي ثمارها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 3.78% ليصل إلى 23537.44 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.81% مسجلا 2738.65 نقطة، في حين تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.74% إلى 8129.99 نقطة.

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