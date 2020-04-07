العراق ينفي وجود غازات سامة في أجوائه

نفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة إلى البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية،إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة إلى البلاد"، مؤكدا أنها "أخبار غير صحيحة، هدفها التأثير على نفسية المواطن".
وأشار إلى أن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت بحوثها بشأن ذلك ولم يثبت وجود مثل هكذا غازات في الهواء".
ودعا الجابري المواطنين إلى "عدم تصديق هكذا أخبار كاذبة"، مطالبا بـ"اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات".
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