ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إنجلترا إلى 5655

أفادت السلطات الصحية البريطانية بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

وأفادت هيئة الصحة الوطنية بأن 29 من بين 758 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من

أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 23 و 99 سنة.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.