قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تتجاوز ذروة انتشار جائحة كورونا، وأكد أنه من الضروري الاستفادة من أخطاء الغير في الحد من انتشار الفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأكد الرئيس الروسي أثناء اجتماعه عبر الفيديو مع ممثلي المنظمات البحثية والمراكز الطبية الروسية، أن الأمر الرئيسي الذي يجبأخذه بعين الاعتبار في مكافحة فيروس كورونا هو ضمان سلامة وصحة الناس.
وقال بوتين: "أريد أن ألفت الانتباه مرة أخرى، أن جميع قراراتنا يجب أن تكون متناسبة مع التهديد ومتناسبة مع الموقف والشيء الرئيسي هو سلامة وصحة المواطنين الروس".
واضاف "أعلم أن الهيئات المتخصصة إلى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص، بما في ذلك ابتكار اللقاحات، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى فيروسات التاجية ومضاعفاتها".
وتابع "نحن نراقب الوضع بعناية، ونأخذ في الاعتبار كل من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى، ذروة الوباء لم تنته بعد، الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين، وليس التعلم من أخطائنا، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لم نتجاوز ذروة الوباء بعد.. ومن المهم جدًا الاستفادة من أخطاء الغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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