الحكومة الروسية تدعم قطاع الأعمال بقروض بفوائد صفرية

تدخل غدًا الأربعاء في روسيا أولى إجراءات دعم قطاع الأعمال، حيث سيتم تقديم قروض بفوائد صفرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقًا للبنك المركزي الروسي فإنه تم تخصيص 150 مليار روبل (نحو 1.97 مليار دولار) لهذه القروض، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على القروض من كبرى المصارف الروسية مثل "سبيربنك" و"في تي بي"و"ألفا بنك".
وسيتم تخصيص القروض للشركات بهدف دفع رواتب العاملين والموظفين، وستقدم القروض لمدة 6 أشهر وبفوائد صفرية.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت 1.5 تريليون روبل (حوالي 18 مليار دولار) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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