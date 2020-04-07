كورونا يعزز نشاطه في النمسا وسويسرا ويحصد مئات الأرواح

أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا ليصل إلى 22242 ، وفي النمسا ليبلغ 12390 إصابة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت هيئة الصحة العامة في سويسرا: "تم تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 22242 إصابة، كما سجلت 57 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي

الوفيات 641".

وفي النمسا أعلنت وزارة الصحة، ارتفاعا في عدد ضحايا الفيروس إلى 243 وفاة والإصابات إلى أكثر من 12​​​.3 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن أغلب الوفيات من مدينة ستيريا ( 60 شخصا)، وفي فيينا 53 شخصًا، وفي مدينة نيرول 40 شخصا، وشفي

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4046 شخصا.

وأوضحت الوزارة "أن عدد الذين يتماثلون للشفاء في البلاد أكثر من عدد الذين يصابون بالفيروس".

في سياق متصل دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم رفع الإجراءات التقييدية الرامية إلى مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، لأن ذلك قد يفضي إلى مضاعفات.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونًا و352 ألفًا، توفي منهم أكثر من 75 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفًا.