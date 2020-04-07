«الصحة الأوروبية»: تسجيل 50 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وكالة الصحة الأوروبية اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أنحاء أوروبا.

وأضافت الوكالة أنه بحلول اليوم، تم تسجيل 51059 حالة وفاة بفيروس كورونا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وإيسلندا وليختنشتاين.

ويشار إلى أن إيطاليا، تعد الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في قارة أوروبا، حيث سجلت 16525 حالة وفاة، تليها إسبانيا بواقع 13055 حالة وفاة وفرنسا 8911 حالة.

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وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بواقع 5373 حالة وفاة.

ويذكر أن أوروبا سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا في فرنسا وألمانيا في نهاية يناير الماضي.

وقد سجلت المنطقة، وتشمل بريطانيا، 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.