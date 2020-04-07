الرئيس المصري يشيد بالأطقم الطبية في مواجهة كورونا

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجهود الأطقم الطبية التي تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ونقل التلفزيون المصري اليوم عن السيسي قوله، في كلمة خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة انتشار «كورونا»، قوله إن «الأمور تحت السيطرة أثق في قدرة المصريين على تخطي أزمة فيروس كورونا».وأضاف أن «التشكيك في جهود الدولة وبياناتها عن أزمة كورونا تأتي من جانب الأشرار الذين لن تنتهي مواجهتنا معهم».وقال السيسي «نستهدف أن تخرج مصر بأقل الأضرار من الأزمة الحالية».

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